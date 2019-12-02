Для борьбы с преступностью задействуют смартфоны и ПК россиян

Банк России планирует создать базу смартфонов и компьютеров, с которых осуществляются сомнительные переводы и платежи. Это делается для борьбы с отмыванием доходов.

Соответствующие устройства — смартфоны, планшеты, персональные компьютеры - будут вносить в межбанковскую систему. В ней соберут информацию от банков о гаджетах, владельцы которых заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.

ЦБ будет анализировать действия юридических лиц и на основании этого присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. В зависимости от этого банки смогут контролировать совершаемые ими операции, уточняет РБК.

С апреля 2018 года кредитные организации самостоятельно собирали данные об устройствах, с которых совершаются переводы. Если номера гаджетов совпадали у разных клиентов, их относили к группе повышенного риска.

Ранее Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения.

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