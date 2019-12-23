Бомба в Ницце распугала всех гуляющих

Неудачная шутка о бомбе во Франции закончилась эвакуацией.

Сотрудники французской полиции эвакуировали около 3,5 тыс. посетителей рождественской ярмарки в Ницце. Один из посетителей вечером на выходе с ярмарки шепнул полицейскому, что направляется купить бомбу. Тот, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей, пишет «Figaro».

50-летнего весельчака вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Теперь нарушителю придется предстать перед судом.

Ранее в Биробиджане воспитателю детсада №24 стало плохо во время эвакуации после сообщения о минировании учреждения.

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