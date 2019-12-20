Воспитательница детсада в ЕАО скончалась после сообщения о бомбе

В Биробиджане воспитателю детсада №24 стало плохо во время эвакуации после сообщения о минировании учреждения.

73-летняя женщина скончалась. В настоящее время специалисты выясняют причину смерти работника детсада.

Как говорят в городской администрации, самочувствие педагога ухудшилось после того, как она вывела детей из детсада.

Женщина более 50 лет посвятила воспитанию детей. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн встретился с родственниками умершей и сообщил, что будет оказана помощь в организации похорон, сообщает «Интерфакс».

19 декабря десятки детсадов региона получили сообщения о том, что здания якобы заминированы.

Также сообщения о бомбах поступали в детские сады Хабаровска. Неизвестные «заминировали» более 30 дошкольных учреждений. Письма от злоумышленников приходили на электронную почту детсадов. Детей пришлось эвакуировать и размещать в соседних зданиях. Информация о минировании не подтвердилась.

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