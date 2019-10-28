Большинство россиян не опасаются военного нападения

В России увеличилось количество людей, считающих, что угрозы военного нападения на страну не существует.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян, результаты которого показали, что военная угроза России извне снижается. По мнению опрошенных, наиболее напряженные отношения у Москвы с США (67%), Украиной (53%) и Великобританией (25%).

При этом 61% россиян считает, что угрозы военного нападения не существует. Самыми «бесстрашными» оказались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Наиболее дружественными России странами, по мнению опрошенных, являются Китай (45%), Беларусь (30%) и Казахстан (21%), пишет «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России «никакой радости у нас не вызывает», а несет угрозу.