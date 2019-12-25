Большинство писали о надежде и отчаянии на сочинении 4 декабря

Самая популярная тема итогового сочинения у 11-классников в этом году - «Надежда и отчаяние». Ее выбрали 39% будущих выпускников — 674 тыс. человек.

Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Вторая по популярности тема - «Добро и зло». Об этом рассуждали 24% школьников. На третьем месте - «Он и она». На данную тему писали 23% детей.

Вдвое реже выбирали тему «Гордость и смирение» (12%), пишет «Интерфакс». На проблемы, поднятые в романе Льва Толстого «Война и мир», рассуждали 2% учащихся.

Напомним, школьники писали итоговое сочинение 4 декабря. Оно оценивается по системе «зачет-незачет». «Незачет» получили 2% школьников.

Ранее сообщалось, что результаты 11 работ ЕГЭ 2019 года могут аннулировать из-за почерка.

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