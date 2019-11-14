Больничные и детские пособия увеличатся в 2020 году

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составит 2301,36 руб. в день.

В настоящее время эта выплата составляет 2150,68 руб. Также в следующем году увеличится размер пособий по беременности и родам. Максимальные выплаты по декретному отпуску за 140 дней составят 322 тыс. руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — около 28 тыс. руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 2020 года - 17,5 тыс. руб, а единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, — 655 руб., сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось о том, что с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тыс. рублей. В этом году он в среднем равен 11,2 тыс.

Повышение проводится в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Пособия вырастут на 7,1%.

Всего, как отметили в Минтруде, за три года каждая семья получит порядка 430 тыс. рублей пособий.

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