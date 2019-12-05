Болгария ответила Путину на упреки в задержке «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что задержка строительства «Балканского потока», который станет частью газопровода «Турецкий поток», произошла из-за проведения обязательных процедур. Накануне президент России Владимир Путин обвинил страну в сознательном затягивании проекта.

Борисов заявил, что Болгария «строит в среднем 5 км в день», а позднее начало связано с необходимостью завершить многие процедуры. Болгарский вице-премьер отметил, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2020 года, пишет РБК.

После завершения строительства страна станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для газа из России.

4 декабря Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока» на своей территории. Президент пригрозил, что Россия может выбрать другие варианты реализации проекта, если ситуация не изменится.

«Турецкий поток» - газопровод по дну Черного моря до Турции. Первая нитка предусматривает поставки газа турецким потребителям, вторая — странам Южной и Восточной Европы.



Читайте нас в мобильном приложении