В Болгарии спасатель избил российскую туристку

На одном из пляжей Болгарии местный спасатель избил 50-летнюю туристку из России из-за того, что она заплыла за буйки.

Как сообщает Газета.ру, инцидент случился, когда женщина вышла из воды. После полученных ударов она потеряла сознание. У туристки диагностировали перелом носа и травму головы.

Сейчас россиянка вернулась на родину и находится в безопасности. Она намерена привлечь спасателя к ответственности.

Ранее русских моряков захватили в плен вблизи Камеруна.