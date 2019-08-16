В Болгарии спасатель избил российскую туристку
На одном из пляжей Болгарии местный спасатель избил 50-летнюю туристку из России из-за того, что она заплыла за буйки.
Как сообщает Газета.ру, инцидент случился, когда женщина вышла из воды. После полученных ударов она потеряла сознание. У туристки диагностировали перелом носа и травму головы.
Сейчас россиянка вернулась на родину и находится в безопасности. Она намерена привлечь спасателя к ответственности.
Ранее русских моряков захватили в плен вблизи Камеруна.
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