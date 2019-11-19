В Болгарии «очень ждут» в гости «великодушную» Захарову

Представитель МИД России Мария Захарова примерила болгарский национальный костюм, подаренный ей журналистом канала «Медиа Мост Болгария» Борисом Анзовым. В ответ на это корреспондент назвал Захарову «умной, красивой женщиной», которую «очень ждут» в гости.

По словам Захаровой, подарок от болгарского журналиста она считает своим «самым любимым».

После этого заявления политика, «ПолитЭксперту» удалось связаться с Анзовым. Как рассказал корреспондент, в высказывании представителя МИД РФ он увидел особый жест, на который стоит обратить внимание болгарским политикам.

«На фоне "шпионских скандалов" и высылке из Болгарии сотрудников посольства РФ все ожидали, что на одном из брифингов представитель МИД России объявит о применении зеркальных мер и внесении болгарских дипломатов в список персон нон-грата. Но Мария Захарова проявила настоящий профессионализм – отметила нашу страну, назвав подаренное ей когда-то болгарское национальное платье самым дорогим подарком. Ответить добром на зло не каждый способен. Я не знаю, как болгарские политики оценят этот жест, но для меня это проявление дипломатичности высшего уровня. Здесь не остается ничего другого, кроме как аплодировать стоя», – сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что после того жеста Захаровой, мэр Несебра даже захотел сделать ее почетным гражданином города, однако для этого политику придется приехать в гости, где ее очень ждут.

«Россия издревле опирается на плечи мудрых и сильных женщин, которые в годы Второй мировой войны и кирпичи клали, и железную дорогу ремонтировали. Побольше бы таких смелых, умных и красивых женщин во всем мире», – заявил журналист.

Ранее вместо комментария по поводу отказа Болгарии в визе российскому дипломату официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности.

Упомянутый чиновник должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии. Известно, что решение основано на рекомендации некого неназванного ведомства.

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