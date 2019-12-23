Более 5 тысяч участковых не хватает в России

Более 5 тысяч вакантных должностей участковых насчитывается в России.

Сегодня общее число участковых в стране — около 45 тысяч. МВД постоянно совершенствует организацию несения службы участковыми, а новые корректировки были внесены в уходящем году.

Работа по обустройству опорных пунктов участковых ведется в министерстве совместно с региональными властями, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, МВД России планирует снять с участковых уполномоченных часть нагрузки. Речь идет об обязанности проверять сообщения об экономических и особо тяжких преступлениях.

Ведомство готовится принять соответствующие меры в связи с нехваткой кадров и рассчитывает тем самым оптимизировать функции участковых. МВД указывает, что их основная работа заключается в профилактической работе на участке.

Избыточная нагрузка, объясняют в МВД, приводит к оттоку кадров и является причиной постоянного «некомплекта» личного состава. В документе говорится, что участковые часто отвлекаются для решения служебных задач вне территории и для исполнения обязанностей, не входящих в круг их прямых функций.

Читайте нас в мобильном приложении