МВД снизит нагрузку участковым для сохранения кадров

МВД снизит нагрузку участковым для сохранения кадров

МВД России планирует с 2019 года снять с участковых уполномоченных часть нагрузки. Речь идет об обязанности проверять сообщения об экономических и особо тяжких преступлениях.

Ведомство готовится принять соответствующие меры в связи с нехваткой кадров и рассчитывает тем самым оптимизировать функции участковых. МВД указывает, что их основная работа заключается в профилактической работе на участке.

Избыточная нагрузка, объясняют в МВД, приводит к оттоку кадров и является причиной постоянного «некомплекта» личного состава. В документе говорится, что участковые часто отвлекаются для решения служебных задач вне территории и для исполнения обязанностей, не входящих в круг их прямых функций.

Предлагается также заменить оформление отчетов в бумажном виде на электронный. Приказ МВД вступит в силу в мае 2019 года, пишет РБК.

В ноябре 2018 года ВЦИОМ провел опрос для определения уровня доверия россиян к полиции. Оказалось, что участковым доверяют 61% населения, еще 35% высказались о недоверии к полицейским. Годом ранее сотрудникам правоохранительных органов доверяли 67% россиян.

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