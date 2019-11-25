Более 40 школьников отравились газом
В селе Вад Нижегородской области из-за отравления газом госпитализировали 45 человек.
По предварительной информации, причиной отравления стал несанкционированный выброс примесей на газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от Вадской районной школы. Всего в больницу доставлено 44 ребенка и один взрослый.
Часть из них уже отпустили домой, под присмотром врачей остаются восемь пострадавших.
Занятия в учебном заведении прекращены, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что двое детей получили ожоги, еще четверо отравились угарным газом в результате пожара в частном доме в городе Ивделе Свердловской области.
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