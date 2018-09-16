Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме на Урале
Двое детей получили ожоги, еще четверо отравились угарным газом в результате пожара в частном доме в городе Ивделе Свердловской области.
По данным следствия, мать проснулась ночью от удушья и увидела возгорание около печи. Женщина начала тушить пожар и приступила к эвакуации детей. В результате пожара двое детей 2017 и 2018 годов рождения получили ожоги 2 и 3 степени.
Прокуратура региона рассматривает разные версии пожара, в том числе неисправность печи. При тушении огня пожарные вынесли из дома три баллона с газом, чтобы предотвратить взрыв и распространение огня.
Как сообщает агентство «URA.RU», огонь охватил площадь в 250 кв. метров.
В начале сентября при пожаре в доме на Тверской улице в Москве пострадали дети.
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