Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме на Урале

Двое детей получили ожоги, еще четверо отравились угарным газом в результате пожара в частном доме в городе Ивделе Свердловской области.

По данным следствия, мать проснулась ночью от удушья и увидела возгорание около печи. Женщина начала тушить пожар и приступила к эвакуации детей. В результате пожара двое детей 2017 и 2018 годов рождения получили ожоги 2 и 3 степени.

Прокуратура региона рассматривает разные версии пожара, в том числе неисправность печи. При тушении огня пожарные вынесли из дома три баллона с газом, чтобы предотвратить взрыв и распространение огня.

Как сообщает агентство «URA.RU», огонь охватил площадь в 250 кв. метров.

В начале сентября при пожаре в доме на Тверской улице в Москве пострадали дети.