Более двадцати россиян пострадали в аварии в Турции

В турецкой Анталье в результате ДТП с туристическим автобусом пострадали 22 россиянина. Авария произошла ранним утром 21 сентября.

7 пострадавших отказались от помощи врачей. Их транспортировали в аэропорт и отправили в Россию.

Остальные 15 человек, среди которых двое несовершеннолетних, были отправлены в турецкие больницы, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что основными причинами гибели россиян в Турции являются невнимательность на улицах городов и неумеренность в употреблении спиртного в жаркую погоду.