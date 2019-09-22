Более двадцати россиян пострадали в аварии в Турции
В турецкой Анталье в результате ДТП с туристическим автобусом пострадали 22 россиянина. Авария произошла ранним утром 21 сентября.
7 пострадавших отказались от помощи врачей. Их транспортировали в аэропорт и отправили в Россию.
Остальные 15 человек, среди которых двое несовершеннолетних, были отправлены в турецкие больницы, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что основными причинами гибели россиян в Турции являются невнимательность на улицах городов и неумеренность в употреблении спиртного в жаркую погоду.
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