Более 1500 билетов в Крым продано за первые часы

Более 1500 билетов на поезда Москва - Симферополь, Санкт-Петербург - Севастополь и в обратном направлении было продано за первые пять часов продаж. Это более половины доступных на данный момент билетов.

Первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00, а из Москвы - 24 декабря в 23:45.

Билеты поступили во все железнодорожные кассы страны за 60 суток до отправления первых составов на Крымский полуостров и обратно. Утром заработало мобильное приложение, отмечается, что сайт работает с перебоями из-за повышенного спроса на билеты, пишет «Russia Today».

Стоимость билета на поезд из Москвы до Симферополя в купе - от 2966 руб, места в вагоне СВ - 9552 руб, время в пути займет 33 часа. Из Санкт-Петербурга можно будет доехать до Севастополя за 43,5 часа, билет в плацкартном вагоне обойдется в 3500 руб, в купейном - в 3900 руб.

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