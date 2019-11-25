Ближний Восток ожидает очередной военный кризис

Израиль продолжит аннексию Иорданской долины в ближайшее время. Это спровоцирует очередной кризис в регионе.

Причем кризис в формировании правительства никак не помешает этим планам. В аппарате премьер-министра Израиля заявили, что выдвинутые против Биньямина Нетаньяху обвинения не помешают ему исполнять свои обязанности.

Присвоение палестинских территорий очевидно спровоцирует серьезный кризис во всем регионе. Возможна, эскалация военных действий. Более того, эксперты, прогнозируют денонсацию мирного договора между Израилем и Иорданией, пишут «Известия».

Тем временем Биньямин Нетаньяху заявил, что считает выдвинутые против него обвинения попыткой госпереворота. Он обещает продолжить управлять страной, несмотря на нависшую угрозу реального срока.

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