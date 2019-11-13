РФ в ближайшие двадцать лет будет крупнейшим экспортером газа
Россия как минимум до 2040 года будет оставаться самым крупным экспортером газа в мире. При этом ожидается, что второе место к 2025 году займут Соединенные Штаты Америки.
Согласно прогнозу, который дает Международное энергетическое агентство (МЭА), к 2030 году Россия нарастит экспорт газа на 26% по сравнению с 2018 годом, а к 2040-му — еще на 16%.
К 2040 году крупнейшим экспортерам сжиженного природного газа, считают в МЭА, станет Катар. Конкуренцию в ближайшие 20 лет ему будут составлять Австралия и США, пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось, что эксперты провели исследование и выявили регионы России с самым доступным газом. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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