В Благовещенске собирается комиссия из-за стрельбы в колледже

Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в городе после стрельбы в местном колледже, которую открыл один из студентов.

Внеочередная комиссия даст информацию и рекомендации, которые штаб принял для усиления мер безопасности в образовательных учреждениях и в объектах социальной направленности в городе.

По предварительным данным, погиб один человек, еще трое пострадали, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось что, в Благовещенске студент Амурского строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении.

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