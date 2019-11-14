В Благовещенске собирается комиссия из-за стрельбы в колледже
Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в городе после стрельбы в местном колледже, которую открыл один из студентов.
Внеочередная комиссия даст информацию и рекомендации, которые штаб принял для усиления мер безопасности в образовательных учреждениях и в объектах социальной направленности в городе.
По предварительным данным, погиб один человек, еще трое пострадали, пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось что, в Благовещенске студент Амурского строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении.
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