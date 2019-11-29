Бизнесмены просят Путина отклонить закон о российском ПО

Производители и продавцы электроники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в стране гаджеты.

Соответствующее письмо главе государства направила Ассоциациия торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.видео» и другие компании.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, по мнению бизнесменов вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли, а также приведет к монополизации сферы разработки российского ПО.

Ассоциация также напомнила, что требования данного закона противоречат принципам Всемирной торговой организации, а их исполнение «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил изданию, что данное обращение пока не поступало в Кремль.

Напомним, закон о запрете продажи электронных устройств без российского ПО должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Правительство полагает, что эта мера поможет продвигать российские программы на рынке информационных технологий.

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