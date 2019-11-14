Бизнесмен грозит убить 30 медведей при закрытии его сафари-парка

Бизнесмен грозит убить 30 медведей при закрытии его сафари-парка

Фото: Комсомольская правда

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. По словам бизнесмена, судебная тяжба началась после визита в парк чиновницы ветдепартамента.

«Чиновница ветдепартамента Оксана Тушина, побывав с проверкой в парке львов «Тайган», по абсолютно маразматическим поводам, написала более десятка предписаний и направила их в разные суды Крыма. Помимо полумиллионных штрафов чиновница требует приостановить работу «Тайгана» на 90 дней», – сообщил Зубков в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, судебное рассмотрение предписаний ветслужбы состоится 3 декабря в подконтрольном Кремлю Белогорском районном суде.

При этом, пишет бизнесмен в своем Facebook, если суд все-таки закроет парк, а животных не разберут в зоопарки, частные домовладения или приюты, он готов будет пойти на радикальные меры.

Ранее в Якутии медведь растерзал чиновника, убившего другого медведя во время охоты.

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