Бизнес класс сможет проходить погранконтроль вне очереди
В аэропортах могут вновь вернуть прохождение пограничного и таможенного контроля вне очереди для бизнес класса. Это можно будет сделать в ВИП зале.
Согласно предложению Министерства транспорта, меру необходимо возобновить, так как аэропорты теряют на этом миллиарды. Люди перестали пользоваться ВИП залами после того, как в июле 2015 года такая услуга была отменена.
Посещаемость комнат повышенной комфортности сократилась более чем на 60%, а ежегодные налоговые отчисления от этого вида деятельности - вдвое, пишут «Известия».
Ранее Минздрав предложил ограничить число курилок, которые можно будет разместить в «чистой зоне» аэропорта, двумя.
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