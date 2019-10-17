Бизнес класс сможет проходить погранконтроль вне очереди

Бизнес класс сможет проходить погранконтроль вне очереди

belgorodavia.ru

В аэропортах могут вновь вернуть прохождение пограничного и таможенного контроля вне очереди для бизнес класса. Это можно будет сделать в ВИП зале.

Согласно предложению Министерства транспорта, меру необходимо возобновить, так как аэропорты теряют на этом миллиарды. Люди перестали пользоваться ВИП залами после того, как в июле 2015 года такая услуга была отменена.

Посещаемость комнат повышенной комфортности сократилась более чем на 60%, а ежегодные налоговые отчисления от этого вида деятельности - вдвое, пишут «Известия».

Ранее Минздрав предложил ограничить число курилок, которые можно будет разместить в «чистой зоне» аэропорта, двумя.

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