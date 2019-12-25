В билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних полок
В новом электронном билете РЖД появилось обращение к пассажирам нижних полок. Их просят разрешать пассажирам с верхних мест днем сидеть внизу.
Новые билеты появятся в первой половине 2020 года. В презентации они описаны как понятные, персонализированные и функциональные. В билетах указана информация о рейсе, тарифе и приведена инструкция для пассажиров, пишет РИА Новости.
В билетах с местом вверху говорится, что багаж нужно хранить на третьей полке, а днем разрешается сидеть внизу. В билете с нижним местом сказано, что место багажа — внизу, стол общий. «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», - указано в билете.
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