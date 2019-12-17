Интерьер «Сапсана» обновился спустя 10 лет
«Российские железные дороги» представят обновленный интерьер высокоскоростного поезда «Сапсана».
Это произойдет впервые за 10 лет. Презентация состоится 17 декабря на Ленинградском вокзале. Первый высокоскоростной поезд отправился из Москвы в Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. После этого «Сапсаны» начали курсировать между Москвой и Нижним Новгородом.
В них имеется семь классов обслуживания: купе-переговорная, первый класс, бизнес, экономический+, эконом, базовый и вагон-бистро. Все вагоны оборудованы информационно-развлекательной системой, которая позволяет смотреть фильмы и заказывать еду на место, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее пользователь habr.ru сообщил о том, что взломал систему «Сапсана» и получил доступ к данным всех пассажиров того рейса, которым он ехал, а также всех прошлых рейсов. По его словам, на это ему потребовалось 20 минут.
В РЖД говорят, что на сервере системы поездов «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров – для авторизации пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места.
В компании отмечают, что данная информация не является персональной и хранится не более одного дня.
Однако «РЖД» проведет расследование взлома Wi-Fi-сети в поездах «Сапсан».
статьи на новой версии
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.