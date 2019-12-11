Из-за маленьких букв на афише Билан отказался от «Евровидения»

Фестиваль звезд музыкального конкурса «Евровидение» разных лет пройдет без участия российского певца Димы Билана. У артиста было две причины, чтобы разорвать контракт с организаторами.

Представители Димы Билана, который занял первое место на конкурсе в 2008 году, отказали организаторам большого концерта звезд «Евровидения» в Амстердаме. Утверждается, что Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: во-первых, он не был единственным российским артистом на шоу и во-вторых, его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия.

Билан принимал участие в Евровидении дважды: в 2006 и 2008 годах. В первый раз он занял второе место, а во второй стал победителем шоу, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение.

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