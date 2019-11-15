Бузова собралась на Евровидение

Российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение.

Об этом она сообщила во время своего концерта в Москве. Во время своего шоу «Под звуки поцелуев» артистка сказала, что следующую песню на английском языке исполнит уже на Евровидении.

Слухи о возможном участии Бузовой в Евровидении циркулировали и раньше, однако представитель певицы Антон Богословский заверил, что на конкурс в 2020 году артистка не поедет, так как предложений об участии ей не поступало, сообщают «Известия».

В августе в Генеральную прокуратуру России поступила жалоба на российскую певицу Ольгу Бузову. Общественный деятель Виталий Бородин потребовал от генпрокурора Виктора Чайки заблокировать Instagram звезды.

Бородина возмутил размещённый Бузовой в соцсети ролик, где она вылизывает тарелку и, смеясь, называет себя блокадницей. Этот пост обрушил на Бузову шквал критики ― подписчики певицы призвали её следить за высказываниями и не кощунствовать над одним из самых трагичных эпизодов Великой отечественной войны.

Сама виновница скандала извинилась перед всеми, кого могло задеть её видео. Она призналась, что шутила над собой.

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