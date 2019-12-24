Безопасный и вкусный: названы лучшие марки майонеза в России

Росконтроль провел исследование классического майонеза «провансаль» жирностью 67%. В проверке участвовала продукция семи марок — ее рассмотрели на наличие опасных жиров и консервантов, соответствие маркировке, а также содержание патогенных микроорганизмов.

Для экспертизы был выбран майонез марок «Московский провансаль», «Скит», «Красная цена», «Слобода», «Селяночка», Billa и «Ряба». По результатам оказалось, что образцы имеют меньшую массовую долю жира, чем указано на этикетке. Кроме того, в продукции обнаружено углеводов больше, чем написали производители: в «Красной цене» в 3,3 раза, в «Московском провансале» - в 2.

Все проверенные образцы устроили экспертов по уровню безопасности: в них не обнаружено сальмонелл, плесени и дрожжей, а количество консервантов намного ниже максимально допустимого, говорится на сайте организации. Эксперты указали на хорошие органолептические свойства майонеза: он имеет слегка острый кисловатый вкус с запахом уксуса.

По итогам проверки максимально высокий результат получил майонез «Скит». Далее расположились «Слобода», «Московский провансаль», «Ряба», Billa, “Селяночка» и «Красная цена».

Ранее Роскачество проверило 18 марок оливкового майонеза и рекомендовало 8 из них.

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