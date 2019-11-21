Бесшумные и функциональные: названы лучшие стиральные машины

Росконтроль исследовал стиральные машины шириной 50-60 сантиметров. На экспертизу взяли аппараты марок LG, Indesit (произведены в России), Electrolux, Samsung (Польша), Körting (Китай) и Atlant (Беларусь).

Специалисты проверяли машины по качеству стирки, набору опций, акустическому комфорту, эффективности отжима.

Со стиркой хлопка лучше всего справляется машина Samsung. У аппарата Atlant на 40 градусах пена вырывалась наружу через кювету для стирального порошка.

Все устройства имеют широкий набор опций. Четко работающие органы управления и отличная индикация отмечены у машинок Samsung и Electrolux. Нарекания к дисплею возникли к маркам Indesit и Korting.

Тише других работают машины Indesit и Samsung. Открытием для экспертов стала машина LG – раньше у нее был чересчур громкий сливной насос, сейчас во время стирки она практически не издает звуков, говорится на сайте Росконтроля. Эксперты назвали эту марку машины самой тихой за все годы испытаний.

По итогам проверки максимальное количество баллов набрали стиральные машины марок LG и Samsung. Они признаны самыми бесшумными. Atlant внесли в список товаров с замечаниями.

Ранее российские эксперты назвали лучшую марку смартфона.

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