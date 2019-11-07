Бесплатный сыр: на Сицилии раздают дома даром

Власти сицилийского города Каммарата предлагают дома бесплатно. Таким образом, они хотят привлечь новых жителей.

Каммарата - небольшой город, который расположен в полутора часах езды от Палермо, с населением около шести тысяч человек. Молодежь уезжает в другие регионы в поисках лучшей жизни.

Мэр города Винченцо Джамброне пытается изменить ситуацию и предлагает уехавшим собственникам бесплатно передать свои дома новым жителям.

Новым собственникам необходимо будет внести залог размере пяти тысяч евро, а также отремонтировать дом. Зато после завершения реконструкции депозит будет возвращен. При этом они получат небольшой подарок — тысячу евро, пишет «РИА Новости».

Италия - не единственная страна, которая пытается решить проблему оттока населения из небольших населенных пунктов. В эстонском городе Кохтла-Ярве объявили аукцион по продаже квартир. Стартовая цена жилья – всего 50 евро (около 3,6 тыс. рублей).