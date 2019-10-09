Из Берлина в Москву прибыл поезд с «радиоактивным» вагоном

В поезде, прибывшем в Москву из Берлина, зафиксировали многократное превышение уровня радиации. Оказалось, что источник излучения – пассажир, проходивший лечение от онкологии при помощи радиоизотопов.

Поезд прибыл на Белорусский вокзал вечером 8 октября. 102 пассажира эвакуировали и оцепили платформу.

Сотрудники ФГУП «Радон» при госкорпорации «Росатом» проверили состав. В пятом вагоне для маломобильных граждан находился источник излучения.

Уровень радиации составлял 2,2 микрозиверта в час при норме в 0,6 микрозиверта, передает РИА Новости. Специалисты проведут дезактивацию состава.

Ранее вблизи парка Коломенское было зафиксировано радиационное загрязнение земли.