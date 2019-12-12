Беременных и женщин с детьми будут содержать в СИЗО отдельно

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении беременным и женщинам с детьми отдельных камер в СИЗО. Установлена норма не менее четырех метров на каждого ребенка до трех лет.

Сейчас в России существуют санитарные нормы для обвиняемых и подозреваемых, но дети под эту категорию не попадают, что ухудшает условия их содержания в СИЗО. После принятия соответствующего закона женщин с детьми и беременных переместят в отдельные камеры площадью не менее четырех квадратных метров.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв назвал эту меру «гуманной» по отношению к детям. Он считает, что нахождение отдельно от других заключенных будет способствовать исправлению женщин, пишет ИА Regnum.

Ранее ФСИН анонсировала строительство новых тюрем и СИЗО, а также исправительных центров, где заключенные будут трудиться, чтобы возместить ущерб или выплатить алименты.

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