На берегу реки в Петербурге нашли останки младенца

На берегу Ижорского пруда в Колпинском районе Санкт-Петербурга предприниматель нашел тело младенца.

Скелетированный труп с гнилостными изменениями лежал в 50 метрах от дома № 50 по улице Анисимова, уточняет «Фонтанка».

Бизнесмен обратился с заявлением в полицию, которая прибыла на место обнаружения трупа. Оказалось, что у найденного младенца отсутствуют некоторые части тела.

Следственный отдел ГСУ СК по Колпинскому району начал проверку по факту обнаружения останков.

ранее в Кузбассе участковый полицейский задержал мужчину, который пытался выкинуть в мусорный контейнер части женского тела.

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