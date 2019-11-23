На берегу реки в Петербурге нашли останки младенца
На берегу Ижорского пруда в Колпинском районе Санкт-Петербурга предприниматель нашел тело младенца.
Скелетированный труп с гнилостными изменениями лежал в 50 метрах от дома № 50 по улице Анисимова, уточняет «Фонтанка».
Бизнесмен обратился с заявлением в полицию, которая прибыла на место обнаружения трупа. Оказалось, что у найденного младенца отсутствуют некоторые части тела.
Следственный отдел ГСУ СК по Колпинскому району начал проверку по факту обнаружения останков.
ранее в Кузбассе участковый полицейский задержал мужчину, который пытался выкинуть в мусорный контейнер части женского тела.
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