Белоруссия упростит въезд иностранцам

Власти Белоруссии собираются упростить въезд для иностранцев через областные аэропорты и наземные пункты пропуска.

Как сообщил министр экономики страны Дмитрий Крутой, безвизовые зоны планируется расширять. По его словам, безвизовый режим — важное решение, которое дало «серьезный эффект» за короткий промежуток времени. В настоящее время такой режим действует в национальном аэропорту Минск, частично в Брестском и Гродненском регионах.

Также правительство рассчитывает на скорейшее подписание соглашения с Москвой о взаимном признании виз, что поспособствует развитию бизнес-контактов, сообщает «Белта».

Как сообщалось ранее, Евросоюз намерен подписать соглашение с Беларусью об упрощении визового режима. С Россией переговоры по данному вопросы заморожены.

Соглашение призвано облегчить выдачу виз гражданам для пребывания не более 90 дней за полгода. Соответствующее решение принято Советом Евросоюза. Его председатель должен назначить лицо, уполномоченное подписать документ.

Авторы соглашения указывают, что упрощение визового режима поможет контактам между гражданами и деловым отношениям, пишет Lenta.ru.

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