Только не россиянам: Евросоюз упростит выдачу виз белорусам

Евросоюз намерен подписать соглашение с Беларусью об упрощении визового режима. С Россией переговоры по данному вопросы заморожены.

Соглашение призвано облегчить выдачу виз гражданам для пребывания не более 90 дней за полгода. Соответствующее решение принято Советом Евросоюза. Его председатель должен назначить лицо, уполномоченное подписать документ.

Авторы соглашения указывают, что упрощение визового режима поможет контактам между гражданами и деловым отношениям, пишет Lenta.ru.

В Кремле заявили, что когда-то Москва и Брюссель были на «продвинутой стадии» по вопросу упрощения визового режима. «Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти отношения были заморожены и в этой стадии пребывают по сей день», - цитируют пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Известия».

В сентябре стало известно о намерении президента Беларуси Александра Лукашенко упростить визовый режим с Евросоюзом. Обсуждение данного вопроса длилось с 2014 года. Согласно указу белорусского лидера, визовый сбор должен снизиться с 60 до 35 евро, а визы выдаваться в течение 10 дней. В Минске отмечали, что это делается для обеспечения мобильности граждан.

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