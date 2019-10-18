Беларусь не пойдёт в Евросоюз

Республика Беларусь никогда не пойдёт в Евросоюз. Минск и не думал о такой возможности.

По словам главы республики Александра Лукашенко, он никогда не ставил цели вступления страны в Евросоюз.

При этом, как оказалось, его когда-то спрашивал о такой возможности один из западных лидеров. Но ответ его был однозначен, передаёт «РИА Новости».

Несмотря на это, отношения ЕС и Минска заметно улучшились в последнее время. Так Брюссель снял с республики политические и экономические санкции.

Ранее совет командующих пограничными войсками стран СНГ наградил белорусского лидера Александра Лукашенко знаком «Почетный пограничник СНГ».