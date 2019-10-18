Беларусь не пойдёт в Евросоюз
Республика Беларусь никогда не пойдёт в Евросоюз. Минск и не думал о такой возможности.
По словам главы республики Александра Лукашенко, он никогда не ставил цели вступления страны в Евросоюз.
При этом, как оказалось, его когда-то спрашивал о такой возможности один из западных лидеров. Но ответ его был однозначен, передаёт «РИА Новости».
Несмотря на это, отношения ЕС и Минска заметно улучшились в последнее время. Так Брюссель снял с республики политические и экономические санкции.
Ранее совет командующих пограничными войсками стран СНГ наградил белорусского лидера Александра Лукашенко знаком «Почетный пограничник СНГ».
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