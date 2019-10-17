Лукашенко наградили за укрепление добрососедства

Лукашенко наградили за укрепление добрососедства

Фото: Спутник Беларусь

Совет командующих пограничными войсками стран СНГ наградил белорусского лидера Александра Лукашенко знаком «Почетный пограничник СНГ». Заседание Совета состоялось сегодня в Минске.

Как отметил председатель организации, президент страны-участницы СНГ впервые награждается таким знаком, передает РИА «Новости».

Нагрудный знак «Почетный пограничник СНГ» был учрежден решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года.

Согласно положению о знаке, награждение им «является признанием выдающихся заслуг военнослужащих и ветеранов пограничных ведомств государств-участников СНГ в укреплении боевого содружества, дружбы, добрососедства, взаимопонимания между пограничными ведомствами государств-участников СНГ, весомого вклада в развитие пограничных ведомств и совершенствование службы по защите и охране внешних границ государств-участников Содружества, а также личной храбрости и самоотверженности, проявленных при исполнении служебных обязанностей по охране внешних границ государств-участников СНГ».

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