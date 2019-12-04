Белому медведю с надписью «Т-34» не грозит голодная смерть

В соцсетях распространилось видео, снятое охотником из машины. На нем запечатлен хищник с надписью «Т-34» - названием легендарного советского танка времен Великой Отечественной войны.

Где именно снято видео ученые пока не выяснили. Многие люди стали переживать о судьбе хищника, высказывались предположения, что теперь ему будет сложно маскироваться, а значит - охотиться.

Старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев отметил, что если это обычная краска, то она быстро смоется, но первое время охотиться медведю будет тяжело.

Кочнев опубликовал на своем канале на YouTube ролик из собственных видеосъемок, где видно, как испачкавшиеся белые медведи обтираются об лед и снег и купаются в холодной воде. По словам ученого, он сделал это видео, чтобы успокоить людей и показать, что с голода хищник ни в коем случае не умрет. При этом он отметил, что шутка, конечно не хорошая и так поступать нельзя, пишет «Лента.Ру».

Белые медведи — очень социальные животные. У каждого косолапого свой характер и выразительная мимика. Хищники не живут стаями, но у них распространены дружеские альянсы среди самцов.

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