Белгородец арестован за напоминание обещаний ЕР

Белгородец арестован за напоминание обещаний ЕР

Фото: Severpost.ru

В Белгороде суд арестовал на пять суток местного жителя Максима Осетрова, который опубликовал на своей страничке «ВКонтакте» видео с обещаниями «Единой России» в 2002 году.

Речь идет о записи «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», которую Осетров пять лет назад опубликовал у себя на странице.

Согласно материалам Октябрьского райсуда, Осетров признан виновным в массовом распространении экстремистских материалов — ст. 20.29 КоАП. Довод мужчины о том, что он не знал, что видео входит в список экстремистских, судья не принял.

Однако как смягчающее обстоятельство трактовал то, что Осетров раскаялся в своих действиях и вину признал.

«Обстоятельством, отягчающим административную ответственность привлекаемого, признаю длительное размещение данной экстремисткой видеозаписи», — постановил судья.

Отметим, согласно материалам дела, эту запись на странице Осетрова просмотрели всего три раза.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против введения прогрессивного налога на доходы ради снижения нагрузки на малоимущих. Она посчитала нецелесообразным предоставлять такую возможность бывшим заключенным и тунеядцам.

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