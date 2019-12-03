В Белгороде солдат-срочник умер после отказа драить туалеты

В Белгороде на второй день службы умер 19-летний солдат-срочник. В день смерти он сообщил родителям, что его заставляют мыть туалеты, но он этого делать не будет из-за принципа.

Трагедия произошла в воинской части 29 ноября, но известно о ней стало только недавно. Мать солдата из Ставрополя сообщила, что сын 28 ноября прибыл на службу в Белгород.

В тот же день он признался родителям, что его заставляют мыть туалеты, передает Lenta.ru. Позже ночью от срочника пришло голосовое сообщение, в котором он рассказал о конфликте. С кем именно, неизвестно.

На следующий день родителям позвонил командир и сообщил, что юноша скончался. Военный рассказал, что смерть наступила во время занятий на турникете.

Ранее в Забайкалье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. В Комитете солдатских матерей рассказали, что его заставляли драить туалеты, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз.



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