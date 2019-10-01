Беларусь считает размещение военной базы РФ бессмысленным
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии нет никакого смысла. На такое решение Минска не влияет позиция европейских соседей.
По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, в размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Дипломат отметил, что с учетом современных технологий, при которых ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, сегодня этот вопрос в повестке российско-белорусских отношений не стоит, пишет РБК.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет ни с кем дружить против России.
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