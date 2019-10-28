Беларусь ответит на размещение танков США в Литве
Минск вынужден будет ответить на размещение американских танков в Литве у границ республики.
Беларусь расценивает размещение танков США вблизи своих территорий как демонстративный шаг.
«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент... Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать»,- сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
В тоже время Александр Лукашенко не стал преувеличивать значение переброшенных танков и бронемашин и сказал, что «это просто смешно против белорусской армии», пишут «Известия».
Президент Беларуси поручил разработать план адекватного реагирования на размещение американских танков и военнослужащих в непосредственной близости от литовско-белорусской границы.
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