Беларусь хочет менять условия договора с Россией по охране границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил внести изменения в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы. Документ был заключен в 1995 году и продлевается каждые пять лет.

Поручение дано после доклада госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася. Он заявил, что некоторые положения потеряли актуальность, передает РИА Новости. Отдельные условия договора приносят «реальную пользу», отметил Зась.

«Но в целом договор требует актуализации и усиления», - заключил госсекретарь Совбеза.

Документ был подписан в 1995 году, в ноябре истекает его срок действия. Ранее Минск обращался к Москве с предложением скорректировать план применения региональной группировки войск на фоне ухудшения ситуации у границы стран. В частности, предполагалось, что белорусские и российские военные организуют разведку из-за учений НАТО.

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