Беларусь блокировала ввоз украинского оружия в Россию
Беларусь узнала схему контрабанды оружия с территории Украины в Россию и блокировала его переправку. В операции участвовали белорусские таможенники и КГБ.
Как стало известно, часть оружия переправлялась через Беларусь в Литву, а оттуда непосредственно в Россию. После того, как данная схема была раскрыта, информацию передали Москве.
В России провели спецоперацию, во время которой изъяли стрелковое оружие и почти 9 тыс. боеприпасов, рассказывают Вести.ru.
В начале сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за контрабанды оружия. Белорусский лидер опасался, что оружие в руках обычных людей и у националистов способствует терроризму.
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