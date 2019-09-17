Беларусь блокировала ввоз украинского оружия в Россию

Беларусь узнала схему контрабанды оружия с территории Украины в Россию и блокировала его переправку. В операции участвовали белорусские таможенники и КГБ.

Как стало известно, часть оружия переправлялась через Беларусь в Литву, а оттуда непосредственно в Россию. После того, как данная схема была раскрыта, информацию передали Москве.

В России провели спецоперацию, во время которой изъяли стрелковое оружие и почти 9 тыс. боеприпасов, рассказывают Вести.ru.

В начале сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что страна вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за контрабанды оружия. Белорусский лидер опасался, что оружие в руках обычных людей и у националистов способствует терроризму.