Базу заточенного на убийства в Европе отдела ГРУ нашли в Альпах

Западные спецслужбы обнаружили во французских Альпах базу российских разведчиков, которые являются членами «специализирующегося на убийствах» подразделения ГРУ. Удалось составить список из 15 человек.

В «охоте» на российских шпионов участвовали спецслужбы Франции, Британии, Швейцарии и США. Поиски длились с 2014 по 2018 годы.

Имена десяти разведчиков уже были известны. Они связаны с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов), покушением на предпринимателя Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков), и попыткой госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков). Среди других шпионов названы Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс.

Французская разведка считает, что в Альпах была «тыловая база для всех тайных операций» в Европе. Выбор места объясняют легким доступом, границей со Швейцарией и большим количеством русских, пишет РБК.

Ранее Чехия разоблачила российскую шпионскую сеть, работающую через посольство РФ в Праге.

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