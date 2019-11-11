Башар Асад назвал причины отправки военных РФ в Сирию

Отправляя своих военнослужащих в Сирию, Россия защищает, в том числе свои интересы и собственный народ. Идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир.

Деятельность ВС России направлена на предотвращение распространения террористической угрозы в регионе.

По словам президента Сирии Башара Асада, еще одной задачей российских военных стала реализация норм международного права, что отвечает интересам российского народа и глобальной стабильности, а также интересам и стабильности в Сирии, пишут «Известия».

Президент Сирии Башар Асад считает вооруженный конфликт в САР - миниатюрной моделью третьей мировой войны.

Читайте нас в мобильном приложении