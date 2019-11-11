Башар Асад назвал причины отправки военных РФ в Сирию
Отправляя своих военнослужащих в Сирию, Россия защищает, в том числе свои интересы и собственный народ. Идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир.
Деятельность ВС России направлена на предотвращение распространения террористической угрозы в регионе.
По словам президента Сирии Башара Асада, еще одной задачей российских военных стала реализация норм международного права, что отвечает интересам российского народа и глобальной стабильности, а также интересам и стабильности в Сирии, пишут «Известия».
Президент Сирии Башар Асад считает вооруженный конфликт в САР - миниатюрной моделью третьей мировой войны.
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