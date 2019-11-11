Башар Асад назвал причину начала войны в Сирии

Президент Сирии Башар Асад считает вооруженный конфликт в САР - миниатюрной моделью третьей мировой войны.

По словам Башара Асада, существовал проект строительства трубопровода с востока на запад – из Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю. Не исключено, что именно он стал фактором начала военных действий. США ведут войну со всеми странами за мировое лидерство, не признавая ни одно из государств своим партнером, пишут «Russia Today».

Однако нефть - лишь один из факторов начала войны. Он далеко не единственный. «Я считаю, что война началась не только из-за нефти», уверен Асад.

Слова Асада косвенно подтверждаются решением президента США Дональда Трампа, который одобрил проведение расширенной американской военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

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