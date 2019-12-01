В Банке России заявили об ипотечных ставках в 7–8% годовых
Снижение ставок по ипотечным кредитам до 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам главы, ключевая ставка падает, и существует перспектива дальнейшего снижения. «Оценка в 7–8% годовых в среднесрочной перспективе — это вполне реально», — отметила Набиуллина, сообщают «Известия».
Напомним, теперь дольщики смогут получать доход в 5% от средств на эскроу-счетах. Таким образом ипотечники смогут получить некоторую компенсацию за проценты банкам.
Все это прописано в законопроекте, который был внесён на рассмотрение Госдумы группой сенаторов.
Согласно новым правилам долевого строительства, деньги граждан размещаются на специальных счетах, доступ к которым девелоперы получают только после передачи квартир покупателям, напоминают «Известия».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.