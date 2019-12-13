Банк России снизил ключевую ставку в пятый раз за год

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 процентных пунктов - до 6,25% годовых. Происходит это на фоне более быстрого замедления инфляции и стабильным курсом рубля.

Всего за год этот показатель российский регулятор сокращал пять раз.

В сообщении ЦБ отмечается, что «Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными».

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года, пишет «Russia Today».

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что одной из причин снижения инфляции в стране стала «подкрутка» показателей макроэкономики Центробанком.

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