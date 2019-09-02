Багамы подверглись нападению урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» сформировался в Атлантическом океане и усилился до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона. Теперь он достиг побережья Багамских островов.
Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, в ближайшее время в эпицентре урагана окажутся острова Абако Багамского архипелага, пишут РИА Новости.
По данным центра, скорость ветра составляет 160 миль в час (257 км/ч). Власти островов ранее объявили эвакуацию.
Ранее американский президент Дональд Трамп не поехал в Польшу из-за урагана во Флориде.
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