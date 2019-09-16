Бабье лето обещает вернуться в Москву

В Москве с 23 по 27 сентября можно ожидать возвращения бабьего лета. Средняя температура составит 15 градусов тепла.



По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в этот период в Москве будет властвовать антициклон, который принесёт улучшение погоды.

Такая комфортная погода свидетельствует о третьей волне бабьего лета. Днем в основном будет солнечно и сухо, температура воздуха - +15 +16 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +3 +8 градусов.

Синоптик отметил, что это «неплохая» температура для этого времени года.

Метеоролог предположил, что бабье лето будет разбито на две половины. Примерно с 28 сентября по 1 октября пройдут дожди, но затем вновь вернутся солнечные дни, пишет Russia Today.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве, дневная температура резко понизится - сразу на 6- 8 градусов.