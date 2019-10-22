Азербайджанские автомобили марки Khazar начнут продавать в РФ
В Россию из Азербайджана будут поставлять седаны Khazar SD. Документ, дающий право на продажу машин в РФ пока не получен, но первую партию «Хазаров» импортируют «уже в ближашее время».
Об этом сообщил посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов. Khazar SD – это иранский автомобиль IKCO Dena, но собранный в Азербайджане.
Машина имеет 1,7-литровый двигатель и пятиступенчатую механическую коробку передач. Легковушки производят на заводе в Нефтчале, который был запущен в 2018 году.
Одобрение типа транспортного средства на машины пока не получено, отмечает «Российская газета».
Ранее сообщалось о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию.
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