Азербайджанские автомобили марки Khazar начнут продавать в РФ

В Россию из Азербайджана будут поставлять седаны Khazar SD. Документ, дающий право на продажу машин в РФ пока не получен, но первую партию «Хазаров» импортируют «уже в ближашее время».

Об этом сообщил посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов. Khazar SD – это иранский автомобиль IKCO Dena, но собранный в Азербайджане.

Машина имеет 1,7-литровый двигатель и пятиступенчатую механическую коробку передач. Легковушки производят на заводе в Нефтчале, который был запущен в 2018 году.

Одобрение типа транспортного средства на машины пока не получено, отмечает «Российская газета».

Ранее сообщалось о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию.